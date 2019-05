Quasiment six cents passes, 62 % de possession, quatre buts inscrits (mais deux annulés sur hors-jeu) : face au Genoa. L’Atalanta a encore fait de l’Atalanta, en proposant un jeu pêchu, bien foutu et surtout efficace. Peut-être l’un des plus soyeux du Calcio.

C’est d’autant plus remarquable que la Dea était privée de son capitaine Papu Gómez, suspendu. Elle l’est plus généralement de vraies stars, ce qui ne l’empêche pas d’afficher le meilleur bilan offensif de Serie A (73 buts), mais également de rêver de la Ligue des Champions. Logique pour une équipe dont le symbole est une chasseresse, finalement…

(...)