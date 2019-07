D’emblée, le sujet est évacué par le principal intéressé questionné à chaque interview sur l’origine de son prénom.

"Tout le monde sait pourquoi je m’appelle Rocky, que mon père était fan des films et que je les ai vus. Cela ne me dérange pas d’être chambré là-dessus", s’amuse le défenseur.

Le reste de son histoire apparaît nettement moins connu. Elle débute au Congo, à Kinshasa où le petit Rocky voit le jour en novembre 1999, et se poursuit à Bruxelles où la famille débarque un an après sa naissance avec ses deux frères aînés. Sa petite sœur arrivera nettement plus tard, en 2017. "Et du coup, j’étais le petit dernier, je recevais tous les cadeaux", glisse-t-il en souriant d’une voix posée, avec un débit tranquille qui tranche assez nettement avec son hyperactivité enfantine.

"En fait, petit, j’étais assez impulsif. J’avais trop d’énergie. J’ai même fait (...)