Et de sept ! En s’imposant contre Brighton, Manchester United vient d’empocher un septième succès de rang, le sixième en Premier League. Jamais un manager de ManU n’avait connu des débuts aussi réussis qu’Ole Gunnar Solskjaer. Et sur l’ensemble du territoire anglais, seuls Carlo Ancelotti (Chelsea) et Pep Guardiola (City) avaient atteint ce total. Belles références…

