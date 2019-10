Le 16 octobre 2004, le monde entier découvrait un petit prodige qui allait faire son bonheur balle au pied.

C'est long quinze ans. C'est le temps qui sépare notre époque de celle où George Bush s'apprêtait à rempiler pour quatre ans à la Maison Blanche, où les Diables rouges se faisaient taper 0-2 par la Serbie d'Ivica Dragutinovic et Dejan Stankovic au Roi Baudouin, celle où Nokia régnait encore en maître sur le marché des GSM. Etc. Etc.

L'année 2004 est également celle qui a vu le début de l'aventure de Lionel Messi dans le monde professionnel. C'était il y a quinze ans, jour pour jour. En cette soirée du 16 octobre, Frank Rijkaard, alors aux commandes d'un Barça bercé par les traits de génie de Ronaldinho et la science du jeu de Deco et (déjà !) Xavi, décidait de remplacer son meneur de jeu portugais grâce à un gamin tout petit, tout frêle. Son nom ? Lionel Messi. Son âge ? 17 ans, trois mois et 22 jours.

