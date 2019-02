Mauro Icardi et l'Inter Milan, c'est un peu le : "fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis". Une relation particulière, fortement présente dans le football moderne, qui s'amplifie lorsqu'on est capitaine d'une équipe mythique d'Italie... Auteur de nombreuses frasques et paroles déplacées depuis quelques saisons, le capitaine (déchu) des Nerazzurri a souvent enchaîné les maladresses qui, soit dit en passant, ne lui ont toujours pas été fatales. Son talent indéniable et son apport conséquent sur les terrains de Serie A lui sauvent la mise à coup sûr.

Souvent remis en question dans la Botte, le statut de l'Argentin a donc pris un nouveau tournant depuis deux jours. La direction du club a décidé de lui retirer son capitanat qu'il avait acquis en 2015, suite aux propos que Wanda Nara (sa femme et agent) a tenus à la télévision italienne concernant son contrat il y a trois jours maintenant. Sans ne plus attendre, la réaction du clan Icardi a tranché. L'attaquant a décidé de ne pas faire le déplacement dans la capitale autrichienne ce jeudi pour la rencontre de C3 face au Rapid Vienne. Analyse d'une situation délicate qui devrait pousser l'Inter et son ex-capitaine au divorce…

Son autobiographie a cassé son lien avec les supporters… et la Curva Nord

En Italie, les tifosi font partie intégrante d'un club de foot. Le milieu ultra, qui s'y est développé premièrement dans cette partie de l'Europe, est très présent au sein des grosses cylindrées italiennes. (...)