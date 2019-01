Thierry Henry et Patrick Vieira s’affrontent ce mercredi soir lors de Monaco – Nice.



Ils se tomberont dans les bras. Échangeront des sourires et des petits mots que les micros essaieront de capter puis se dirigeront chacun vers leur banc de touche où ils ne vont pas s’asseoir souvent. L’un comme l’autre préfère rester debout pour être plus dans une posture d’acteur que de spectateur.

Pour la première fois de leur très jeune carrière d’entraîneur, Thierry Henry et Patrick Vieira vont se retrouver face-à-face ce mercredi soir dans une rencontre qui aurait dû se tenir en décembre mais qui a été reporté à cause des gilets jaunes.

Pareil affrontement entre deux champions du monde 1998 reste rare, seuls Didier Deschamps et Laurent Blanc, quand ils étaient respectivement à Marseille et Bordeaux, ont croisé le fer lors de la saison 2009/2010.



(...)