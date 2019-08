Alors qu'on croyait le Gallois en partance du Real Madrid, Zidane lui ouvre un peu plus la porte au fil des semaines. Jusqu'à le propulser titulaire pour remplacer Eden Hazard, blessé.



Même la presse madrilène, pourtant bien renseignée sur le Real, ne savait pas dans quel sens aller dans ses colonnes ce samedi matin. Si Marca et AS, notamment, s'accordaient autour de trois à quatre semaines d'absence pour Eden Hazard suite à sa blessure subie lors du dernier entraînement avant le coup d'envoi de la saison, personne, par contre, n'osait avancer un onze de base avec certitude pour ce premier match.



Une heure avant le coup d'envoi de Celta Vigo-Real Madrid (17h), ce onze est tombé, avec une ou l'autre surprise. Courtois est bel et bien le n°1 et s'installe dans les cages du Real, derrière une défense Odriozola-Varane-Ramos-Marcelo. Casemiro, Modric et Kroos reçoivent pour leur part les clés de l'entrejeu, puisque Zidane souhaite visiblement partir sur un système en 4-3-3, après avoir aussi testé une défense à trois et même un 4-4-2 durant la préparation.

Devant, Benzema sera alimenté par Vinicius Jr et... Gareth Bale, que la presse espagnole annonçait pourtant sur le départ cet été. Jovic, Rodriguez, Vazquez et Isco se contentent donc du banc pour le coup d'envoi de cette Liga 2019-2020, aux côtés de Keylor Navas.





