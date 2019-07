Gonzalo Higuain à la Juventus... pour combien de temps encore ? L'avenir de Pipita chez les Bianconeri est flou et semble s'écrire en pointillé... et ce, même s'il a été sélectionné par Maurizio Sarri pour la tournée américaine de l'International Champions Cup. "Je travaille avec les joueurs que le club m’a mis à disposition. En ce moment, Gonzalo est disponible et je le considère à 100% dans les programmes de l’équipe. Si le club prend d’autres décisions, je m’adapterai", exprimait Sarri en conférence de presse ce samedi.

Ses deux premières saisons à la Juventus Stadium étaient pourtant encourageantes et couronnées de succès. Deux Calcio et deux coupes d'Italie remportés en étant impliqué dans 68 réalisations (55 buts pour 13 assists). Voilà ce qu'aura apporté le redoutable finisseur avant d'être prêté durant le dernier exercice.

Même s'il a pris goût aux voyages grâce à ses deux prêts consécutifs à Milan puis à Chelsea, ses aventures footballistiques lui restent néanmoins au travers de la gorge... L'Argentin (31 ans) semblait fébrile mentalement et bien moins inspiré que par le passé. Auteur de treize buts (seulement !) en quarante matches toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison, les formations milanaise et londonienne ont décidé de ne pas conserver l'attaquant dans leurs troupes. Un choix logique compte tenu du maigre rendement de Pipita en tant que numéro 9. (...)