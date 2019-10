Les bouclettes de Mohamed Salah, la dentition Colgate de Roberto Firmino et Jürgen Klopp, le catogan de Virgil van Dijk, la mèche peroxydée de Sadio Mané. Un paquet de stars de Liverpool sont reconnaissables en un clin d’œil. Ce n’est pas le cas de Georginio Wijnaldum. Logique, le Néerlandais n’est pas une vedette. Ni dans l’attitude, ni dans la position qu’il occupe, ni dans le jeu qu’il développe.

Au niveau des stats non plus, le milieu de terrain n’excite pas les compteurs. Il y a bien ces onze buts inscrits sous le maillot de Newcastle en 2015/2016, mais depuis qu’il a quitté les Pays-Bas, Georgie n’est pas le genre de gars à enquiller les pions ou les assists. Tout au plus sait-il choisir ses moments, comme quand il claque un doublé contre Barcelone lors de l’invraisemblable remontada d’avril dernier. Mais alors, qui est cet élément essentiel du meilleur Liverpool depuis un quart de siècle au moins, capable de soulever la Ligue des champions, tout en faisant jeu égal avec l’armada de Manchester City ?

(...)