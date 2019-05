Passé par la League Two, la League One, la Championship et la case prison, l'attaquant de Watford en a bavé avant de devenir l'un des habitués de la Premier League.



Chelmsley Wood, banlieue de Birmingham. Un quartier où le taux de chômage est le plus haut de tous les Midlands. Un endroit où la violence est très présente. La drogue, aussi. C'est dans cette ambiance à la Peaky Blinders qu'a grandi Troy Deeney. Trente ans plus tard, l'Anglais s'apprête à affronter Manchester City en finale de la FA Cup, une première pour Watford depuis trente-cinq ans. C'est dire si l'attaquant est un miraculé du football.

(...)