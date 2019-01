Six points. Voilà ce qui sépare la 5e place d’Arsenal à la 4e de Chelsea avant ce 197e derby londonien. À seize rencontres du terme du championnat, l’avantage pour le top 4 est clairement dans les mains d’Eden Hazard et ses coéquipiers. Car seize matchs, c’est à la fois long mais aussi très court quand on connaît le rythme effreiné de victoires que les grosses écuries sont capables d’imprimer.

(...)