Apôtre du beau jeu, Quique Setién a battu le Real Madrid, le Barça et l'Atletico Madrid cette saison. Il n'est plus l'entraîneur du Betis Séville depuis dimanche soir et beaucoup le verraient bien coacher Barcelone, tant il colle à la philosophe du club. Si du moins Ernesto Valverde s'en va...



Le football n'en est pas à son premier paradoxe. Une heure après avoir battu le Real Madrid à Santiago Bernabéu dimanche (0-2), le Betis Séville annonçait pourtant qu'il se séparait de son entraîneur Quique Setien. Un timing surprenant, d'autant qu'il s'agissait de la deuxième victoire consécutive des Sévillans sur le terrain du (toujours) triple champion d'Europe, et qu'au mois de novembre dernier, ils s'étaient aussi imposés au Camp Nou (3-4).



(...)