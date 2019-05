600 buts et 233 passes décisives en 683 rencontres avec le FC Barcelone pour l’un. 600 buts et 199 assists en 801 matchs avec le Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus pour l’autre. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont franchi cette semaine, presqu’en même temps, un cap monstrueux. Mais leurs carrières ne sont pas encore terminées. L’Argentin fêtera bientôt ses 32 ans tandis que le Portugais vient d’en avoir 34.

Il leur reste encore quelques années pour inscrire encore un peu plus leur nom à l’encre indélébile dans les manuels d’histoire du football.

(...)