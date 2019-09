Cinq victoires en cinq matches, un but encaissé, dix marqués, une première place et un petit matelas de deux points. Le bilan de la Juventus ? Non, celui de l'Internazionale. Autant on sentait que les Nerazzurri seraient les principaux concurrents de la Vieille Dame dans la course au scudetto, autant on ne s'imaginait pas voir la mue prendre aussi rapidement. Car après deux ans de 4-2-3-1 sous les ordres de Luciano Spalletti, c'est toute une nouvelle philosophie que le noyau devait intégrer. Ainsi que des nouveaux venus, à commencer par Romelu Lukaku, qui comme Stefano Sensi (Sassuolo) et Diego Godín (Atlético), n'a pas tardé à se fondre dans le 3-5-2 d'Antonio Conte.

(...)