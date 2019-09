Le rugissement du San Paolo a été à la hauteur du soulagement éprouvé par le peuple napolitain. Battu chez lui par Cagliari quatre jours plus tôt, le Napoli a évité la nouvelle faute de goût. Mais la saveur de cette victoire sur Brescia est fortement amère pour Dries Mertens. "Nous ne pouvons pas encaisser un but de cette manière et toujours nous compliquer la vie. On ne peut pas continuer à souffrir comme cela, même si nous avons réussi à gagner" , a pesté le Louvaniste au micro de DAZN.

(...)