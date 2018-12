Le milieu de terrain de Liverpool a hérité du légendaire numéro de Steven Gerrard.

"Je le regardais quand j'étais gamin et je l'admirais énormément. On jouait dans les rues en portant un maillot de Liverpool, car mon père adorait ce club. Je voulais être comme Steven Gerrard. Pas comme quelqu'un d'autre. C'était lui le boss de l'équipe." "Mon préféré toute catégorie, ce serait Andrés Iniesta. Pour sa touche de balle, ses qualités." Quand Naby Keïta évoque ses idoles dans les colonnes du Telegraph, on peut aisément distinguer le profil du joueur de 23 ans, né le 10 février 1995 à Conakry. Un jeune gars dont le surnom était Deco, tant son paternel voyait en lui une réincarnation de l'ancien meneur de jeu de Porto et du Barça.

(...)