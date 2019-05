Championnats étrangers Comment ter Stegen est devenu le meilleur gardien du monde Nicolas Christiaens

Marc-André ter Stegen, pourtant dans l'ombre d'un Neuer qui ne lui arrive plus aux gants en équipe nationale, semble être le successeur tout désigné de Thibaut Courtois au titre de meilleur gardien du monde.



Petit test : êtes-vous capables de citer du tac au tac les trois prédécesseurs de ter Stegen dans les cages du Barça ? Non ? Claudio Bravo, Victor Valdés et... Roberto Bonano ne vous en voudront pas. Pourtant, ce n'est pas faute d'y avoir évolué durant plusieurs années chacun. Mais voilà, au Barça, le gardien n'est pas roi. D'ailleurs, Valdés, le plus emblématique des portiers blaugranas de ce siècle, n'était pas le plus impressionnant à son poste.



Mais voilà, l'eau a coulé sous les ponts et le club a réussi à attirer ce qui se fait de mieux à cette position. Car aujourd'hui, c'est bien du meilleur gardien du monde que l'on parle en évoquant Marc-André ter Stegen. Démonstration.



