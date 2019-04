Trois rencontres à jouer, neuf points à prendre. L’âpre lutte pour les troisième et quatrième places de Premier League, qualificatives pour la Ligue des champions, livrera bientôt ses verdicts. Pour le moment, Tottenham est dans un fauteuil plutôt confortable avec 70 points, soit trois de plus que Chelsea qui devance de son côté Arsenal et Manchester United de respectivement une et deux unités. (...)