Christian Benteke n’a toujours pas marqué en club cette saison. Oui, Liverpool marche sur l’eau cette saison en Premier League avec déjà huit points d’avance (34) sur ses premiers poursuivants, Leicester City et Chelsea (26). Oui, la défense des Reds est probablement la plus redoutable d’Angleterre. Oui, Christian Benteke n’a plus inscrit le moindre but pour Crystal Palace depuis sept mois (le 21 avril contre Arsenal). Pourtant, cette rencontre face aux Reds sent bon la résurrection pour l’attaquant de 28 ans.

