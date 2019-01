Championnats étrangersVidéo Au coeur des supporters belges de l'OM: "Quand on vient une fois au stade, on accroche" Johanna Pierre

C’est bien simple: la Jupiler Pro league ne les intéresse pas plus que ça. Le dada du groupe Yankee Belgique, c’est la Ligue 1 et surtout L’Olympique de Marseille dont ils sont fadas.



Et ce dimanche à 21h, c'était OM-Monaco au programme de la Ligue 1. Alors la veille, ils sont une quarantaine de supporters à se retrouver sur un parking de Nimy afin de prendre le car pour avaler les 10 heures de trajet qui les séparent de Marseille.



(...)