Championnats étrangers Ansu Fati a déjà fait mieux que Messi Robin Gille

Auteur du premier but de sa carrière à seulement 16 ans, l’attaquant originaire de Guinée-Bissau est la révélation barcelonaise du début de saison.



Il ne lui a fallu que deux rencontres pour se faire remarquer dans le championnat d’Espagne. Privé de Lionel Messi et Luis Suarez contre Osasuna le 31 août dernier, Ernesto Valverde a lancé pour la deuxième fois d’affilée Ansu Fati dans le grand bain de la Liga. Et l’attaquant a rapidement justifié la confiance de son entraîneur en marquant sur une reprise de la tête. Une réalisation historique qui fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire du Barça en Liga à 16 ans et 304 jours devant Bojan Krkic (17 ans et 53 jours) et Lionel Messi (17 ans et 312 jours).



