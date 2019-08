Lors de la saison dernière, l’Ajax s’est érigé comme une sorte de fantasme footballistique, combinant résultats, beau jeu et jeunes issus du centre de formation.

Sauf que les grosses écuries européennes sont passées par là, embarquant Frenkie de Jong au Barça pour 75 millions d’euros, et Matthijs de Ligt à la Juventus contre 85,5 millions. Donny van de Beek, que l’on annonce maintenant dans le viseur du Real Madrid, est toujours à Amsterdam, mais pourrait quitter le navire prochainement. Hakim Ziyech devrait être le seul des quatre as à rester à la Cruijff Arena, tandis qu’Erik ten Hag prie pour que David Neres et autre Dusan Tadic ne bougent pas, eux non plus.

