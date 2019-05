C. F. (avec HNB)

C. F. (avec HNB)

C. F. (avec HNB)

Eden Hazard peut boucler la boucle. En 2013, la Ligue Europa avait été son premier trophée remporté avec Chelsea. Ce mercredi soir, il peut s’offrir une seconde C2 pour son ultime rencontre avec les Blues, la 352e toutes compétitions confondues, avant d’annoncer son départ au Real Madrid de Zinedine Zidane.

Il faudra toutefois d’abord battre les voisins d’Arsenal en finale dans le stade olympique de Bakou, à 2 800 kilomètres de Londres.

Le service de presse de Chelsea n’a donné qu’une seule consigne avant l’interview : ne pas parler de son avenir. Il a fallu ruser…

Kylian a signé définitivement au Cercle et Thorgan s’est engagé à Dortmund. C’est le mercato des Hazard…

"Je suis content pour mes deux petits frères. Thorgan a connu cinq belles années à Mönchengladbach mais, avec tout le respect que j’ai pour ce club, Dortmund est un pas en avant. Il recommence à zéro dans un nouvel environnement et il devra travailler dur. Je suis confiant car il arrive dans un bon groupe avec un bon coach qui le connaît bien (NdlR : Lucien Favre) . J’espère une chose : voir le Mur jaune de Dortmund chanter son nom. Ce serait beau."

À Dortmund, Thorgan va remplacer Christian Pulisic qui arrive à Chelsea pour vous remplacer.

"C’est possible. On verra. Mes deux frères ont fait un transfert. Il n’y a que moi qui manque pour le moment. On va essayer, hein (rires) …"

De quoi dépend encore ce transfert ?