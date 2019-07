Cinq clubs Belges simultanément sur la scène européenne ? C’est le rêve de tous les amateurs belges du ballon rond et cela pourrait bien se produire cette saison. Si Genk et le Standard sont déjà assurés de participer à la phase de poules, respectivement de la Ligue des champions et de l’Europa League, les trois autres potentiels européens ont encore quelques marches à gravir.

Le Club Bruges doit s’affranchir du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions puis du barrage tout comme l’Antwerp en Europa League. Le deuxième et le quatrième des derniers playoffs 1 ont donc encore quatre rencontres à négocier (dès le 6 et le 8 août) avant de rejoindre la phase de groupes.

C’est deux de moins que La Gantoise, qui entame son parcours du combattant ce jeudi. Qualifiés miraculés suite à l’expulsion de Malines par la Fifa, les Buffalos croiseront le fer avec le FC Viitorul lors de ce 2e tour préliminaire.

Ces Roumains, (...)