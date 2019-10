Le temps a fait son œuvre. Le tirage, aussi au sort, s’est chargé du clin d’œil. Trois ans et demi après avoir été éliminée en huitièmes de finale de la Ligue des champions par Wolfsbourg, La Gantoise affronte à nouveau les Allemands ce jeudi soir. Et pour l’émotion des retrouvailles, il faudra repasser. "Franchement, cela ne me touche pas trop. C’est du passé. L’équipe a complètement changé, ce n’est plus du tout la même. Je ne les vois plus comme l’équipe de la Ligue des champions", élude Laurent Depoitre, l’un des survivants de l’époque (voir par ailleurs), aligné 80 minutes à l’aller et sur le banc au retour.

(...)