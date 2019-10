À trois minutes de temps additionnel près, les Buffalos auraient connu leur premier véritable coup d’arrêt européen depuis le mois de juillet. C’était toutefois sans compter sur Yaremchuk et son dixième but de la saison. Après avoir brillamment franchi trois tours préliminaires puis commencé la phase de poule avec un succès contre Saint-Étienne (3-2) et un partage à Oleksandria (1-1), les hommes de Jess Thorup poursuivent donc leur beau parcours.

(...)