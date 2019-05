Avec son doublé et sa passe décisive, le Diable a éclaboussé de sa classe la finale de la Ligue Europa. Il manquera vraiment à Chelsea…

Les regards étaient braqués sur lui avant le match. Ils l'ont été encore plus après.

Ce qui a dû franchement amuser Eden Hazard. En amont de ce qui a tout pour être sa 352e et ultime apparition sous les couleurs de Chelsea, il avait été beaucoup question de la qualité de sa saison. Avec cette interrogation : était-ce la plus aboutie depuis son arrivée à Londres ? Le Diable a servi la même réponse, refusant de brandir ses brillantes statistiques personnelles pour recentrer le débat sur le terrain collectif. « Marquer c'est bien, gagner des trophées, c'est mieux », avait-il lâché en souriant Hazard a fait les deux. Le voilà qui avec son doublé et sa passe décisive boucle l'exercice avec 21 buts au compteurs et 17 offrandes. Mais aussi et surtout cette deuxième Ligue Europa de sa carrière. Une manière de boucler la boucle pour lui puisque la C2 remporté à Amsterdam contre Benfica avait été le premier trophée de sa vie en Blue.

