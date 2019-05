Compatriotes, amis et anciens coéquipiers chez les Gunners, Olivier Giroud et Alexandre Lacazette sont désormais adversaires et concurrents. Ce mercredi soir, ils rêvent tous les deux de sauver la saison de leur club en décrochant la Ligue Europa.

Mais au-delà de l’enjeu de ce duel 100 % londonien à Bakou (Azerbaïdjan), les deux attaquants français ont énormément de choses à prouver. Pour Olivier Giroud, cette finale doit servir de message à son entraîneur Maurizio Sarri, à la direction de Chelsea mais aussi au marché européen. Le buteur de 32 ans arrive dans sa dernière année de contrat et a déjà affirmé qu’il aspirait "à plus de temps de jeu, à retrouver un rôle important dans une équipe".

(...)