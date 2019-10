La question a eu le don de passablement l’agacer. Peut-être presque plus que le nul que le Borussia Dortmund venait de concéder contre ce samedi le Werder Brême (2-2) et les sifflets qui ont accompagné cette nouvelle contre-performance. “Allez, ne venez pas me voir avec cette question”, a lâché Axel Witsel après avoir levé les yeux de dépit. “Ce n’est pas la mentalité, c’est la qualité”, a-t-il ensuite sèchement répondu.

(...)