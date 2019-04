Ce mercredi soir, l’enfer lui est promis avec un petit diable argentin qu’il n’a jamais encore affronté.

Virgil Van Dijk le sait : son duel avec Lionel Messi s’annonce comme l’une des clefs de cette demi-finale.

Si l’Argentin est au sommet de son art, le Néerlandais n’a jamais semblé si fort non plus et débarque au Camp Nou auréolé de son titre de joueur de l’année en Angleterre. Avec un surplus d’âme aussi. Parce que le meilleur défenseur du monde du moment est un survivant. Au sens propre du terme.

(...)