L'an dernier, Liverpool disputait déjà la finale de la Ligue de Champion et s'inclinait 1-3 face au Real Madrid. Loris Karius avait été bien malgré lui le triste phénomène de la soirée, enchaînant les interventions plus catastrophiques les unes que les autres. Un an après, l'Allemand se relève doucement.

Le 26 mai 2018, devant plus de 61 000 spectateurs assis dans le stade Olympique à Kiev, Loris Karius devient malgré lui l’antihéros d'une finale hors du commun.

(...)