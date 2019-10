Tout autre résultat qu’une victoire plongera Eden Hazard, Thibaut Courtois et leur entraîneur dans la crise.

Vingt-deux rencontres et seulement dix victoires pour six partages et six défaites mais aussi 28 buts encaissés pour 34 marqués. Voilà le très maigre bilan de Zinédine Zidane depuis son retour sur le banc du Real Madrid en mars dernier.

L’entraîneur d’Eden Hazard et Thibaut Courtois ne parvient plus à trouver la formule magique avec ses joueurs. La défaite de samedi à Majorque (1-0) a plongé le club un peu plus dans le doute alors qu’un match périlleux mais primordial en Turquie les attend ce soir. Le tout dans une ambiance (...)