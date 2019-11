Malgré la défaite, les Genkois n'ont pas à rougir de leur prestation face à Liverpool. Découvrez les notes des joueurs après le match à Anfield.

Coucke: 6



Impuissant sur les but de Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain, le gardien a eu quelques arrêts, notamment devant Keita et Origi. Est apparu serein et autoritaire dans les airs.

(...)