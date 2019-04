Les quarts de finale de Ligue des Champions nous ont réservé beaucoup de spectacle.

Vingt quatre but marqués, des frissons, des interventions du VAR, des retournements de situation: nous avons été gâtés. Et cela dure même depuis le début de la compétition. Au total, 351 buts ont été inscrits au cours des 120 matches de la plus prestigieuse des compétitions européennes. En moyenne, les filets tremblaient toutes les 32 minutes.





L'équipe qui a le plus réussi à marquer est Manchester City (30 buts) suivie par le FC Barcelone (23). Dans beaucoup d'autres domaines, les Catalans excellent et dominent outrageusement cette Ligue des Champions. La bande à Messi fait office de favori pour succéder au triplé du Real Madrid. La preuve par les chiffres.