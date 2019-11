Refleurir à l’automne reste un joli pied de nez. En l’espace d’une semaine, Alex Oxlade-Chamberlain a renoué les fils de sa carrière, retrouvant des sensations de buteur qu’il n’avait plus éprouvées depuis avril 2018. Gaetan Coucke en a fait les frais deux fois au match aller. Emiliano Martinez, le gardien remplaçant d’Arsenal, n’a été victime qu’une seule fois du pied droit de l’Anglais qui, contre les Gunners, a inscrit un but encore plus joli que ceux marqués à Genk.

