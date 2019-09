Soirée contrastée pour les six Diables rouges engagés ce mardi. Seul Dries Mertens l’a emporté tandis que Romelu Lukaku, Axel Witsel, Thorgan Hazard et Jason Denayer ont dû se contenter d’un point. Michy Batshuayi n’est lui pas monté au jeu et Chelsea a perdu à domicile.

Witsel et Hazard solides

L’affiche de la soirée opposait le Borussia Dortmund de Witsel et Hazard au FC Barcelone de Lionel Messi (monté au jeu à la 59e). Il n’y a toutefois eu ni buteur, ni vainqueur (0-0). Le Borussia pourra tout de même se mordre les doigts d’avoir manqué plusieurs grosses occasions et surtout un penalty de Marco Reus (56e).

(...)