Avec leur réputation estampillée "beau foot" et leur moyenne de plus de deux buts par match, on pouvait s’attendre à un petit feu d’artifice entre Tottenham et le Borussia Et on ne parle pas de ce qui s’est passé à l’hôtel du Real, hein (voir par ici) ! En réalité, ce fut le cas une mi-temps seulement. Et pour une seule des deux équipes: Tottenham, auteur d'une prestation à faire passer Tyler Durden pour un mec stable.