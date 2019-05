Un triplé retentissant pour qualifier Tottenham en finale de Ligue des champions et renverser l’Ajax Amsterdam. Lucas Moura a été le grand homme de la demi-finale retour des Spurs, un an et demi après son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain.

Ironie du sort : le Brésilien de 26 ans est le dernier joueur transféré par Tottenham, qui a dépensé 28,5 millions pour lui le 31 janvier 2018. Entre-temps, Liverpool a dépensé plus de 180 millions pour s’attacher les services d’Alisson Becker (arrivé de l’AS Rome), de Naby Keita (venu du RB Leipizig), de Fabinho (transféré de Monaco) et de Xherdan Shaqiri (débarqué de Stoke City). Une comparaison qui met en exergue les différents modèles de gestion entre les deux clubs anglais.

Une définition différente du mot mercato