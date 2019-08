Pour revoir l’un de ses représentants se hisser en 8es de finale de la Ligue des champions, le football belge devra encore patienter un peu. Sauf énorme malentendu ou gigantesque exploit, ni Bruges, ni Genk ne devraient être en mesure de succéder à la Gantoise version 2015/16.

S’inviter à la table des grands du continent au printemps semble interdit aux ambitions belges, encore plus quand le tirage au sort place sur leur route quatre mastodontes. À ce petit jeu-là, Bruges a tiré le très gros lot avec le Paris SG et le Real Madrid. Du très lourd avec une touche affective campée par Thomas Meunier, Eden Hazard et Thibaut Courtois. La remarque vaut aussi pour Genk avec Liverpool qui verra Divock Origi marcher sur les traces de son père et le Napoli de Dries Mertens.

