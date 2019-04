Déjà vainqueur à Old Trafford la semaine dernière (0-1), le Barça n’avait plus qu’à conclure ce mardi soir devant son public. Ils l’ont fait avec la puissance et la manière pour frapper un grand coup de poing sur la table. Le Barça est plus que jamais favori au sacre final… à Madrid.

Sans Lukaku, laissé sur le banc au coup d’envoi, les Mancuniens ont pourtant fait douter les Catalans… pendant 15 minutes.