La promotion de l’Ajax dans le dernier carré de la Ligue des champions est un don du ciel pour le puriste, amateur de beau jeu.

Elle récompense à la fois le talent de jeunes joueurs et la politique de formation d’un club. Ainsi donc, il est possible de réussir au sommet en misant sur les enfants de la maison et sans débourser des centaines de millions d’euros pour le recrutement. Quelle belle leçon ! Depuis son époque de gloire, au début des années septante, l’Ajax est toujours resté fidèle à la même philosophie. Sur le terrain, il pratique un football total et offensif, toujours tourné vers l’avant.