José Mourinho a la critique nettement plus facile que l’hommage. Surtout envers ses collègues. Ce qui ne donne que plus de poids à ses mots prononcés au micro de BeIn Sports après la plus fantastique des remontées que Liverpool a signée contre le FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des champions.

"Pour moi, cette remontada porte un nom : Jürgen", y a expliqué le Portugais. "Ce n’est pas une question de tactique ou de philosophie ; il s’agit du cœur, de l’âme, de l’empathie fantastique qu’il a créée avec ce groupe de joueurs. Il y avait le risque qu’ils finissent une saison fantastique sans rien célébrer au bout et là ils sont à une marche de devenir champions d’Europe. Jürgen le mérite. Le travail qu’il a fait à Liverpool est fantastique mais là, c’est vraiment sa victoire. C’est le reflet de sa personnalité, ne jamais rien lâcher, le fighting spirit. Chaque joueur doit tout donner. Il ne pleure pas parce qu’il a un blessé ou que son équipe joue 50 ou 60 matchs par saison."

( ...)