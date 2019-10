Champions LeagueVidéo Hazard doit sauver la tête de Zidane: et si Courtois remplissait la mission ? Nicolas Christiaens

Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace à Galatasaray avec la ferme intention de rester dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais plus que la survie européenne du club, c'est pour celle de Zizou que se battront les Madrilènes.



Sergio Ramos l'a crié haut et fort ce lundi, à la veille de ce rendez-vous crucial: "Le vestiaire est à fond derrière Zidane". Pourtant, tous les autres signaux sont à l'orange foncé et tout porte à croire que même un nul, qui devrait pourtant replacer le Real à la 2e place du groupe (si le PSG tient son rang et s'impose à Bruges), signifierait la fin de l'ère Zidane à la casa blanca.



En tout cas, la pression est maximale sur le Français qui subit des ultimatums de ses dirigeants par médias interposés. Certains décideurs du Real ont en effet laissé filtrer anonymement que le Français prendrait la porte en cas de nouvelle contre-performance, ce mardi. La réponse du principal intéressé ? "Je ne vais pas dire que cela ne me gêne pas. Cela ne me plaît pas".



