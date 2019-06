1. Les gardiens:"Alisson est à la mode, Lloris a moins le droit à l’erreur."

Lloris et Alisson sont des gardiens avec beaucoup de qualités mais ils n’ont pas du tout la même histoire. Le Français est à Tottenham depuis longtemps, ce qui devrait renforcer son image mais je trouve qu’au contraire, elle la déforce un peu. Les erreurs qu’il a pu faire en équipe de France face à la Suède et surtout face à la Croatie en finale de Coupe du monde sont restées dans l’inconscient collectif. Et aujourd’hui, la moindre erreur lui est reprochée. Alisson, lui, est encore assez vierge de tout cela. C’est un gardien à la mode, il est Brésilien, il a une grosse cote. Mais il a encore pas mal de défauts, comme son jeu au pied. Et il a fait l’une ou l’autre erreur cette saison, qui est passée inaperçue car elle n’a pas eu de grosses conséquences."

(...)