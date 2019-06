Notre consultant analyse la victoire de Liverpool contre Tottenham en finale de la Ligue des Champions.





1. "Pourquoi sortir quand tu mènes ?"

"Forcément, un penalty si précoce conditionne tout le match et a renforcé encore plus l’aspect défensif de Liverpool et son jeu en contre. Les Reds ont eu cette saison la chance qu’ils n’ont pas eu l’année dernière avec ce penalty. (...)