Jürgen Klopp avait avoué ne pas être forcément très sensible à l’ambiance du Camp Nou qui ressemble plus pour lui à une cathédrale qu’à un chaudron à ses yeux. Mais ce mercredi soir, l’enceinte catalane a aussi su se montrer bouillante. Bouillonnante dans l’une de ses soirées européennes qui rappelle que cette Ligue des Champions reste ce qu’il se fait de mieux en terme de jeu. D’intensité. D’émotions. Et de plaisir donc.

Un homme s’est chargé d’électriser l’ambiance. Un génie argentin qui, plus que jamais, a personnifié son équipe.

Longtemps pris dans la nasse par un, deux, voir parfois trois joueurs, Lionel Messi a fini par sortir de sa boîte. Comme par magie. Avec une efficacité diabolique. Clinique. Fantastique aussi.

