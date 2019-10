Le "Collectif Ultras Paris" (principal club de supporters du PSG), son président Romain Mabille et trois supporters du Paris Saint-Germain qui rencontre Bruges demain en Champions League, demandent ce matin au Conseil d’État (belge) de suspendre l’arrêté du bourgmestre de Bruges qui leur impose le combi-car. Le 27 septembre, Dirk De Fauw, bourgmestre de Bruges, a interdit aux supporters du PSG qui n’auraient pas leur place de se trouver sur le territoire de la ville entre ce midi et demain après le match, et imposé à tous d’être en possession d’un ticket combinant le transport en car et l’accès au stade Jan Breydel.

(...)