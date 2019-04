Le capitaine ajacide a mis tout le monde d’accord : il est fait pour le top mondial.

Une main derrière l’oreille après son but, les bras au ciel au coup de sifflet final. Mathijs de Ligt sait qu’il vient de réaliser un gros truc en envoyant son Ajax en demi-finale de la Ligue des champions après avoir sorti la Juventus, l’un des favoris à la Coupe aux grandes oreilles.

Le teenager (il n’a que 19 ans) a écrit sa propre histoire en devenant le plus jeune buteur néerlandais en phase à élimination directe de la C1 depuis 1996 (il y a 23 ans) et celle de son club. De son vivant, il n’avait jamais connu son Ajax en demi-finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Louis Van Gaal avait amené les Ajacides dans le dernier carré en 1997 avant d’être stoppé par… la Juventus.

(...)