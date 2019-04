Dans l’imaginaire collectif, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sont des jumeaux. L’un ne va pas sans l’autre. Ils possèdent des parcours quasi similaires, de proches origines, un lieu de formation commun et pourtant, leur arrivée à l’Ajax et leur vision d’Amsterdam divergent totalement.

Jan Vertonghen est arrivé à De Toekomst en 2003. Un an avant Toby Alderweireld. En explorateur, le premier Diable à avoir atteint les 100 caps débarque à Amsterdam en terrain inconnu.

D’abord en stage, où il débarque avec d’autres copains du Beerschot alors qu’il n’a que 15 ans. "Ils étaient trois Anversois et je venais de mon village (NdlR : Tielrode)", a-t-il raconté à Het Parool. "J’ai été confronté à la grande ville. Prostitution, coffee-shops, je ne comprenais pas ce que je voyais."

La débauche et la grandeur amstellodamoises ne l’ont pas empêché de franchir le pas pour arriver à De Toekomst.

