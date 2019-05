Depuis le transfert d’Alderweireld à Tottenham en 2015, Vertonghen et lui sont inséparables. Ce serait un conte de fées si les deux Anversois remportaient le sacre le plus important du football européen. "Une chose est sûre : deux Belges vont rejoindre Daniel Van Buyten comme vainqueurs de la Ligue des champions", dit Toby. "J’espère que sera Jan et moi."

(...)